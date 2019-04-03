НАТО примет меры для обеспечения безопасного прохождения судов через Керченский пролив

Новости Украины: НАТО намерено гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив, а также расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря. Об этом заявила во вторник на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне постоянная представительница США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, сообщает УНН.

Она подтвердила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО, как ожидается, одобрят этот пакет мер на двухдневном совещании, которое начнется в среду в столице США.

"Речь идет о пакете (мер), который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", — сказала Хатчисон. С ее точки зрения, выработанные НАТО шаги "чрезвычайно важны" для стран, являющихся соседями России по черноморскому региону.

По мнению представительницы США, на данном этапе требуется "больше внимания, чтобы гарантировать, что эти воды освобождены", чтобы страны региона "были свободны от российского вмешательства". "Россия размещает оборонительные вооружения в Крыму, а Крым — это часть Украины", — заявила Хатчисон.

Она также добавила, что США и страны — члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море.

"Недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве. Мы должны убедиться, что у нас есть возможность сдерживать агрессию России", — утверждала она.