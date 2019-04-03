В Донецкой области зафиксировали фальсификацию во время подсчета голосов

Новости Украины: На Донбассе зафиксировали фальсификацию голосов

Полиция Донецкой области открыла уголовное производство по факту фальсификации данных во время обработки бюллетеней на одном из участков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Мангушское отделение полиции обратились члены территориальной избирательной комиссии с письменным заявлением о нарушении избирательного процесса во время подсчета голосов.

"Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.158 "Предоставление неправдивых сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов" Уголовного кодекса Украины. Полицейским предстоит установить, на каком этапе появились разногласия, и лиц, которые причастны к вероятной фальсификации", - говорится в сообщении.

К слову, данные, переданные Центральной избирательной комиссии о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК — разница в пользу одного из кандидатов там увеличена в 9 раз.