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Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко

Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
12:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Команда кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства и кандидату в президенты Петру Порошенко.

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовала требования к Президенту Петру Порошенко.

Это опубликовано в сообществе "Команда Зеленского" в Facebook.

"Мы внимательно ознакомились с заявлением Президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, проголосовавшую против него", - говорится в сообщении.

В частности, команда Зеленского требует у Президента обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов, перезапустить работу НАПК "путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности", обеспечить принятие нового избирательного закона, принять меры для разблокирования работы Высшего антикоррупционного суда, поддержать законопроект о криминализации незаконного обогащения, освободить Сергея Семочко от должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки, ликвидировать методику "Роттердам +".

Как сообщалось, 31 марта после закрытия избирательных участков кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко обратился к молодым людям, проголосовавшим за Владимира Зеленского, заявив, что понимает их недовольство недостаточными темпами и размерами реформ, но предупреждает, что есть риск потерять все, что делалось в стране в течение пяти лет. "Я услышал вас и прошу, услышьте и вы меня", - сказал Порошенко, призвав к разумному выбору во втором туре.

31 марта в Украине состоялся первый тур выборов Президента. По данным ЦИК , явка избирателей составила 63,48%. По предварительным данным, во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

В ЦИК обработали 99,88%: Зеленский опережает Порошенко почти на 2,7 миллионов голосов

В то же время открытым остается вопрос избирательных дебатов, которые должны состояться накануне второго тура. Порошенко настаивает на проведении дебатов, поскольку считает их ключевым элементом второго тура президентских выборов. В штабе Зеленского сначала назвали дебаты "собачьими боями" и заявили, что они не имеют смысла. А потом сообщили, что Зеленский к дебатам готов, но у его команды есть условия для Порошенко.

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Выборы, ЦИК, Петр Порошенко, Выборы президента, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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