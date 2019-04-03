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НАТО продолжит предоставлять Украине помощь в реформах
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НАТО продолжит предоставлять Украине помощь в реформах

НАТО продолжит предоставлять Украине помощь в реформах
16:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В НАТО заверили в поддержке Украины на пути реформирования для членства в Альянсе.

НАТО поддерживает стремления Украины к членству в Альянсе, но решающее значение имеют реформы, подчеркнула директор центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.

"НАТО отмечает украинские стремления (стать членом Альянса - ред.) и поддерживает Украину на этом пути, пути реформ. Реформы имеют решающее значение для процветания мира в Украине, для стабильности в евроатлантическом регионе. Реформы чрезвычайно важны, а стандарты членства в НАТО высоки", - сказала она в ходе круглого стола "70 лет НАТО. Украинское измерение" в среду в Киеве.

По словам Б.Маронковой, НАТО продолжит предоставлять Украине помощь в реформах.

При этом она добавила, что Альянсу приходится справляться одновременно с рядом вызовов.

"В частности, более агрессивная Россия, гибридные и киберугрозы, терроризм и нестабильность на Ближнем Востоке и Северной Африке", - уточнила директор центра.

Напомним, НАТО намерено отправить корабли в Черное море для обеспечения прохода украинских судов в Азовское море.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

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Украина, НАТО, Альянс, Барбора Маронкова.
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