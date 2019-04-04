Смешко не будет поддерживать во втором туре Порошенко

Новости Украины: Игорь Смешко заявил, что он и его команда не будут поддерживать в выборах Петра Порошенко.

Кандидат в президенты Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что он и его команда не собираются поддерживать во втором туре выборов президента действующего главу государства Петра Порошенко, поскольку считают, что он не оправдал возложенного на него доверия.

"… Действующую политическую власть в лице Петра Порошенко мы НЕ поддерживали и НЕ собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента. Считаем, что Петр Порошенко, не оправдал надежды миллионов украинский и опозорил идеалы Майдана, должен уйти в историю. К сожалению, не героем", - написал И.Смешко в своем обращении к избирателям в среду.

Относительно вопросов "как вы теперь распорядитесь своей электоральной поддержкой?" И.Смешко отметил: "Украиной и моим соотечественниками, избирателями и потенциальными сторонниками никогда не торговал и торговать НЕ буду. Никаких должностей в правительстве не искал и не ищу, НИКАКИХ переговоров на эти темы ни с кем не веду". Он также дал оценку лидирующему в президентской гонке шоумену Владимиру Зеленскому.

"… откровенно отвечаю: знаю только талантливого актера Зеленского. Имею человеческую симпатию к его таланту. Политика, государственника, специалиста в системных государственных органах управления Зеленского не знаю. Поэтому еще раз напоминаю старое доброе английское правило голосования при демократии: "На первых выборах голосуй сердцем и умом, а на решающем этапе выборов - по обстоятельствам. За меньшее зло против вашей родины и вашей семьи".

Согласно данным ЦИК по итогам обработки 99,9% голосов, И.Смешко набрал 6,04% голосов избирателей (1млн 141тыс. избирателей).