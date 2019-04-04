Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
У Германии нет оснований для отмены санкций против РФ
У Германии нет оснований для отмены санкций против РФ
В НАТО заявили, что РФ перешла от гибридной к открытой агрессии
В НАТО заявили, что РФ перешла от гибридной к открытой агрессии
Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча
Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча
Неожиданный дуэт: Тина Кароль и "Бумбокс" выпустят совместную песню
Неожиданный дуэт: Тина Кароль и "Бумбокс" выпустят совместную песню

Смешко не будет поддерживать во втором туре Порошенко

Смешко не будет поддерживать во втором туре Порошенко
00:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Игорь Смешко заявил, что он и его команда не будут поддерживать в выборах Петра Порошенко.

Кандидат в президенты Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что он и его команда не собираются поддерживать во втором туре выборов президента действующего главу государства Петра Порошенко, поскольку считают, что он не оправдал возложенного на него доверия.

"… Действующую политическую власть в лице Петра Порошенко мы НЕ поддерживали и НЕ собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента. Считаем, что Петр Порошенко, не оправдал надежды миллионов украинский и опозорил идеалы Майдана, должен уйти в историю. К сожалению, не героем", - написал И.Смешко в своем обращении к избирателям в среду.

Относительно вопросов "как вы теперь распорядитесь своей электоральной поддержкой?" И.Смешко отметил: "Украиной и моим соотечественниками, избирателями и потенциальными сторонниками никогда не торговал и торговать НЕ буду. Никаких должностей в правительстве не искал и не ищу, НИКАКИХ переговоров на эти темы ни с кем не веду". Он также дал оценку лидирующему в президентской гонке шоумену Владимиру Зеленскому.

"… откровенно отвечаю: знаю только талантливого актера Зеленского. Имею человеческую симпатию к его таланту. Политика, государственника, специалиста в системных государственных органах управления Зеленского не знаю. Поэтому еще раз напоминаю старое доброе английское правило голосования при демократии: "На первых выборах голосуй сердцем и умом, а на решающем этапе выборов - по обстоятельствам. За меньшее зло против вашей родины и вашей семьи".

Согласно данным ЦИК по итогам обработки 99,9% голосов, И.Смешко набрал 6,04% голосов избирателей (1млн 141тыс. избирателей).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Президент, Кандидат, Петр Порошенко, Игорь Смешко, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
02 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
03 В НСК Олимпийский отреагировали на дебаты Порошенко - Зеленский
04 Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча
05 Слова Столтенберга об Украине вызвали аплодисменты в Конгрессе США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Президентом подписан указ о праздновании Дня памяти
Президентом подписан указ о праздновании Дня памяти
ЦИК уже приняла бумажные протоколы от 111 окружкомов из 199
ЦИК уже приняла бумажные протоколы от 111 окружкомов из 199
Смешко не будет поддерживать во втором туре Порошенко
Смешко не будет поддерживать во втором туре Порошенко
По-королевски изысканно: королева Летиция в очередной раз очаровала мир своим образом
По-королевски изысканно: королева Летиция в очередной раз очаровала мир своим образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь