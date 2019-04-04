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НОТУ готово к дебатам между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском", но слово за ЦИК

НОТУ готово к дебатам между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском", но слово за ЦИК
11:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Общественное телевидение имеет техническую возможность провести трансляцию с НСК "Олимпийский", однако это нельзя пока назвать дебатами.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) имеет техническую возможность провести трансляцию диспута между кандидатами в президенты Украины шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко со стадиона "Олимпийский" (Киев), но это пока нельзя назвать дебатами, сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на пресс-службу вещателя.

В обнародованной заметке отмечается, что НОТУ ссылается на положения Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года, в котором указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", - цитирует "Громадське" пресс-службу НОТУ.

Как сообщалось, 31 марта после завершения голосования в первом туре президент Украины П.Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов. "Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Киеве.

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Такое сообщение 1 апреля размещено на сайте НОТУ. Теле- и радиоканалы общественного вещателя могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях, заявили инициаторы дебатов.

3 апреля В.Зеленский призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных ним условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014г. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать" - заявил В.Зеленский в своем видео-обращении в среду вечером на странице в соцсети Фейсбук.

Ночью 4 апреля П.Порошенко в опубликованном в микроблоге Твиттер видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Также он напомнил, что дебаты кандидатов в президенты это не шоу, а серьезная дискуссия о стратегии развития государства, его ценностей, исторического вектора и приоритетов. А избирательная кампания определяет будущее страны на годы и десятилетия вперед.

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Выборы, НСК Олимпийский, ЦИК, Петр Порошенко, МВД Украины, Дебаты, Владимир Зеленский, НОТУ, Второй тур, Выборы 2019.
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