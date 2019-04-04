Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Выборы-2019: Как голосовали за Зеленского и Порошенко в областях
Выборы-2019: Как голосовали за Зеленского и Порошенко в областях
НОТУ готово к дебатам между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском", но слово за ЦИК
НОТУ готово к дебатам на "Олимпийском"
Стали известны подробности травмы Нгумбу
Стали известны подробности травмы Нгумбу
Приметы и обряды на 4 апреля – День Василия Солнечного
Приметы и обряды на 4 апреля – День Василия Солнечного

Выборы-2019: Как голосовали за Зеленского и Порошенко в областях

Смотрите фото (6)
Выборы-2019: Как голосовали за Зеленского и Порошенко в областях
11:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В первом туре выборов Президента Украины Владимир Зеленский набрал больше всего голосов в 20 областях, Петр Порошенко - в двух.

Центральная избирательная комиссия в четверг, 4 апреля, обработала 100% протоколов граждан, которые приняли участие в голосовании в первом туре выборов президента Украины.

Лидером по результатам голосования стал шоумен Владимир Зеленский (30,24% граждан - 5 млн 713 тыс. 825 человек), второй - действующий президент Петр Порошенко (3 млн 14 тыс. 523 человека). Они и прошли во второй тур.

Так, Зеленского поддержали в большинстве областей Украины – Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской и Киеве, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Ривненской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Поддержка Порошенко оказалась выше в двух областях – Львовской и Тернопольской.

Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Такое сообщение 1 апреля размещено на сайте НОТУ. Теле- и радиоканалы общественного вещателя могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях, заявили инициаторы дебатов.

3 апреля В.Зеленский призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных ним условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014г. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать" - заявил В.Зеленский в своем видео-обращении в среду вечером на странице в соцсети Фейсбук.

НОТУ готово к дебатам между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском", но слово за ЦИК

Ночью 4 апреля П.Порошенко в опубликованном в микроблоге Твиттер видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Также он напомнил, что дебаты кандидатов в президенты это не шоу, а серьезная дискуссия о стратегии развития государства, его ценностей, исторического вектора и приоритетов. А избирательная кампания определяет будущее страны на годы и десятилетия вперед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Выборы, НСК Олимпийский, ЦИК, Петр Порошенко, МВД Украины, Дебаты, Владимир Зеленский, НОТУ, Второй тур, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
02 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
03 Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
04 Слова Столтенберга об Украине вызвали аплодисменты в Конгрессе США
05 В НСК Олимпийский отреагировали на дебаты Порошенко - Зеленский
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам
Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Результаты 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Сутки на Донбассе: шесть вражеских обстрелов, потерь и раненых нет
Сутки на Донбассе: шесть вражеских обстрелов, потерь нет
Ким Кардашьян выпустит новый парфюм в честь губ своей сестры
Ким Кардашьян выпустит новый парфюм в честь губ своей сестры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь