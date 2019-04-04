Выборы-2019: Как голосовали за Зеленского и Порошенко в областях

Новости Украины: В первом туре выборов Президента Украины Владимир Зеленский набрал больше всего голосов в 20 областях, Петр Порошенко - в двух.

Центральная избирательная комиссия в четверг, 4 апреля, обработала 100% протоколов граждан, которые приняли участие в голосовании в первом туре выборов президента Украины.

Лидером по результатам голосования стал шоумен Владимир Зеленский (30,24% граждан - 5 млн 713 тыс. 825 человек), второй - действующий президент Петр Порошенко (3 млн 14 тыс. 523 человека). Они и прошли во второй тур.

Так, Зеленского поддержали в большинстве областей Украины – Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской и Киеве, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Ривненской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Поддержка Порошенко оказалась выше в двух областях – Львовской и Тернопольской.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Такое сообщение 1 апреля размещено на сайте НОТУ. Теле- и радиоканалы общественного вещателя могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях, заявили инициаторы дебатов.

3 апреля В.Зеленский призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных ним условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014г. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать" - заявил В.Зеленский в своем видео-обращении в среду вечером на странице в соцсети Фейсбук.

Ночью 4 апреля П.Порошенко в опубликованном в микроблоге Твиттер видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Также он напомнил, что дебаты кандидатов в президенты это не шоу, а серьезная дискуссия о стратегии развития государства, его ценностей, исторического вектора и приоритетов. А избирательная кампания определяет будущее страны на годы и десятилетия вперед.