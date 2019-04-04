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США: Украина рискует потерять деньги на разминирование, если не примет закон

США: Украина рискует потерять деньги на разминирование, если не примет закон
13:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Минобороны

Новости Украины: Украина рискует потерять донорское финансирование, если не изменит противоминный закон.

Посольство США в Украине призывает Верховную Раду принять поправку в закон о противоминной деятельности, которая позволит ее прямое донорское финансирование.

Об этом дипредставництво заявило в Twitter.

"Мины являются угрозой №1 для гражданского населения восточной Украины. Верховная Рада должна принять поправку, позволяющую прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности. Иначе Украина рискует потерять донорское финансирование, что поставит большее количество жизней под угрозу", - отметили в посольстве.

Как сообщалось, 22 марта первый заместитель Председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сообщила, что вместе с коллегами зарегистрировала законопроект (№10180) о внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине "относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мероприятий противоминной деятельности.

Верховная Рада приняла закон "О противоминной деятельности в Украине" 6 декабря 2018 года. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 22 января 2019 года. Текст документа был обнародован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" 24 января 2019 года, а 25 января 2019 вступил в силу.

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Верховная Рада, США, Донбасс, Разминирование, Мины.
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