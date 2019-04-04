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Магера: Дебаты кандидатов на стадионе из госбюджета финансироваться не будут

Магера: Дебаты кандидатов на стадионе из госбюджета финансироваться не будут
14:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Экс-зампредседателя ЦИК сообщил, что кандидаты в президенты могут проводить дебаты на стадионе, но за счет собственных избирательных фондов.

Кандидаты в президенты могут проводить дебаты на стадионе, но не за счет госбюджета, а за счет собственных избирательных фондов.

Об этом в комментарии УНИАН заявил бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, комментируя ситуацию вокруг возможного проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".

"Статья 62 закона о выборах президента предусматривает, что такие теледебаты проводятся на "Общественном телевидении" продолжительностью не менее 60 минут в вечернее время", - отметил Магера.

Он уточнил, что официально дебаты должны проводиться именно в помещении "Общественного телевидения".

"Дело в том, что ЦИК еще 5 мая 2014 года приняла постановление №472 и определила, что теледебаты проходят в помещении "Общественного телевидения" по адресу: Киев, ул. Мельникова (ныне - Ильенко), 42", - сообщил Магера.

В то же время он подчеркнул, что кандидатам не запрещено проводить и другие дебаты, которые не регламентированы законом "О выборах президента Украины".

"Если же кандидаты захотят провести еще какие-то дополнительные теледебаты, то они не будут финансироваться из государственного бюджета, они должны быть с согласия обоих кандидатов, и быть оплачены за счет избирательных фондов", - добавил Магера.

Также он не видит проблемы, что в законе о выборах президента говорится о НТКУ как учреждении, которое проводит дебаты, при том, что сейчас НТКУ не существует, а есть "Общественное телевидение".

"Это не проблема, ведь закон об "Общественном телевидении" был принят позже, чем закон о выборах президента, поэтому ЦИК, принимая вышеупомянутое постановление, принимала во внимание закон об общественном, а потому его нормы имеют приоритетное применение", - подчеркнул Магера.

Он также отметил, что так называемые официальные теледебаты являются обязательными, однако кандидаты могут проводить и "неофициальные".

"Не стоит вопрос и/или - дебаты официальные или неофициальные. Официальные теледебаты, установленные законом на 19 апреля, в помещении "Общественного телевидения", они обязательны и за счет средств госбюджета. Но если кандидаты договорятся о еще каких-то теледебатах, в другом месте - то это их право", - сказал Магера.

Вместе с тем он подчеркнул, что проведение дебатов именно на стадионе, это вопрос скорее спортивного, а не избирательного права.

"Относительно стадиона, то закон о выборах президента говорит об аренде помещений, зданий, домов. А об аренде стадиона ничего не сказано, поэтому не знаю, как они будут выходить из этой ситуации. Я не специалист в спортивном праве, поэтому не знаю, насколько корректно использовать объекты спортивной инфраструктуры для политических целей. По крайней мере, певцы используют. Здесь я не готов сказать", - отметил Магера.

Как сообщалось ранее, согласно результатам обработки 100% протоколов о результатах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире. На это решение Зеленский дал своему сопернику 24 часа.

В свою очередь Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

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ЦИК, Андрей Магера, Петр Порошенко, Владимир Зеленский.
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