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Порошенко подписал годовую программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО

Порошенко подписал годовую программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО
14:49 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: Порошенко согласовал Годовую национальную программу Украина-НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко согласовал Годовую национальную программу Украина-НАТО - план стратегических реформ, необходимых для обеспечения системной подготовки Украины к членству в НАТО.

Об этом президент сообщил в четверг, передает "Европейская правда".

Порошенко отметил, что Украина уже сегодня готова взять на себя долгожданные обязательства и приступить к выполнению Плана действий по членству в НАТО.

"Верю, что лондонский саммит НАТО будет именно тем случаем, когда союзники по достоинству оценят вклад Украины в защиту евроатлантического сообщества и начнут практическую дискуссию о предоставлении нашему государству ПДЧ. С верой в это подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО", - сообщил президент в своем Twitter.

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"Мы не планируем останавливаться. Мы будем уверенно двигаться дальше. Альтернативы НАТО и ЕС для Украины нет", - добавил президент Украины.

Напомним, правительство одобрило Годовую национальную программу Украина-НАТО 30 января. Программа представляет собой план стратегических реформ и других мер, необходимых для обеспечения эффективной, целенаправленной и системной подготовки Украины к членству в НАТО.

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Украина-НАТО, НАТО, Петр Порошенко, Североатлантическая интеграция.
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