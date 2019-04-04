"У нас есть время подумать": Тимошенко отреагировала на предложение Зеленского

Новости Украины: Экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко еще не решила, стать ли арбитром в этих дебатах.

Лидер "Батькивщины" и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко еще не решила, будет ли участвовать в роли "независимого арбитра" в дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе команды Тимошенко. "Мы видели ролик, у нас есть время подумать", - заявил представитель экс-кандидата в президенты.

Как сообщалось ранее Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "гарантом честных правил" на дебатах между ним и Порошенко. Также стало известно, что он отказался сдавать анализы в медпункте стадиона НСК "Олимпийский".