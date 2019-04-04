Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
АМКУ оштрафовал 22 компании, поставляющие продукты питания для армии
АМКУ оштрафовал 22 компании, поставляющие продукты питания для армии
ЕСПЧ передал России жалобы родственников жертв MH17
ЕСПЧ передал России жалобы родственников жертв MH17
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день

"У нас есть время подумать": Тимошенко отреагировала на предложение Зеленского

"У нас есть время подумать": Тимошенко отреагировала на предложение Зеленского
20:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: Экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко еще не решила, стать ли арбитром в этих дебатах.

Лидер "Батькивщины" и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко еще не решила, будет ли участвовать в роли "независимого арбитра" в дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе команды Тимошенко. "Мы видели ролик, у нас есть время подумать", - заявил представитель экс-кандидата в президенты.

У Порошенко сообщают о готовности оплатить половину суммы аренды "Олимпийского"

Как сообщалось ранее Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "гарантом честных правил" на дебатах между ним и Порошенко. Также стало известно, что он отказался сдавать анализы в медпункте стадиона НСК "Олимпийский".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юлия Тимошенко, Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Петр Порошенко, Дебаты, Теледебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До +18° и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
02 Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
03 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
04 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
05 Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Столтенберг: Россия превращает мир в более опасное место
Столтенберг: Россия превращает мир в более опасное место
День в ООС: Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ
Зеленский призвал Тимошенко стать рефери на дебатах с Порошенко
Зеленский призвал Тимошенко стать рефери на дебатах
Афиша интересных событий в Украине на 6-7 апреля
Афиша интересных событий в Украине на 6-7 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь