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Климкин объяснил, почему Украина пересматривает соглашения с СНГ

Климкин объяснил, почему Украина пересматривает соглашения с СНГ
13:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Украина заканчивает пересмотр соглашений с СНГ с целью денонсации.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина заканчивает пересмотр соглашений в рамках Содружества независимых государств с целью их денонсации.

Как передает корреспондент, об этом глава МИД сообщил журналистам в Киеве.

В частности, его спросили об информации о приглашении на участие в заседании глав МИД стран СНГ, которое якобы поступило в украинский МИД.

«Я не ездил ни на какие тусовки СНГ и тогда, когда мы фактически не вышли из СНГ. Сейчас мы официально вышли из СНГ. Ни в какой деятельности в рамках СНГ мы не участвуем. Единственное, что мы делаем - мы завершаем пересмотр всех сделок таким образом, чтобы «убить» все соглашения, которые нам не нужны, и оставить такие соглашения, которые важны для украинцев в контексте пенсионного обеспечения, признания дипломов, поскольку главное, о чем мы должны беспокоиться - это люди», - заявил Климкин.

И еще один: Украина вышла из очередного договора в рамках СНГ

«Что касается каких-то приглашений - я считаю, что это неудачная шутка», - сказал глава МИД.

Как сообщалось, по состоянию на февраль Кабинет министров Украины с целью денонсации проверял 236 договоров, к которым Украина присоединилась в период своего участия в Содружестве независимых государств, в которое входят некоторые постсоветские страны.

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Украина, не подписав Устав СНГ от 22 января 1993 года, де-юре не является государством-членом СНГ, имея статус государства-учредителя.

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Украина, СНГ, РФ, МИД Украины, Павел Климкин.
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