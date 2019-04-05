Климкин объяснил, почему Украина пересматривает соглашения с СНГ

Новости Украины: Украина заканчивает пересмотр соглашений с СНГ с целью денонсации.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина заканчивает пересмотр соглашений в рамках Содружества независимых государств с целью их денонсации.

Как передает корреспондент, об этом глава МИД сообщил журналистам в Киеве.

В частности, его спросили об информации о приглашении на участие в заседании глав МИД стран СНГ, которое якобы поступило в украинский МИД.

«Я не ездил ни на какие тусовки СНГ и тогда, когда мы фактически не вышли из СНГ. Сейчас мы официально вышли из СНГ. Ни в какой деятельности в рамках СНГ мы не участвуем. Единственное, что мы делаем - мы завершаем пересмотр всех сделок таким образом, чтобы «убить» все соглашения, которые нам не нужны, и оставить такие соглашения, которые важны для украинцев в контексте пенсионного обеспечения, признания дипломов, поскольку главное, о чем мы должны беспокоиться - это люди», - заявил Климкин.

«Что касается каких-то приглашений - я считаю, что это неудачная шутка», - сказал глава МИД.

Как сообщалось, по состоянию на февраль Кабинет министров Украины с целью денонсации проверял 236 договоров, к которым Украина присоединилась в период своего участия в Содружестве независимых государств, в которое входят некоторые постсоветские страны.

Украина, не подписав Устав СНГ от 22 января 1993 года, де-юре не является государством-членом СНГ, имея статус государства-учредителя.