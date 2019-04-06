Гройсман заявил, что Украина уже на 70% охвачена децентрализацией

Новости Украины: Владимир Гройсман: Только 30% страны остались не охвачены децентрализацией.

Создание местных общин должно завершиться к осени 2020 года. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в эфире телеканала “Украина”.

“70 процентов уже охвачены децентрализацией, 30 - еще нет. Я считаю, что крайний срок, когда мы должны образовать объединенные громады, действенные, там, где может быть школа, садик, нормальная дорога, клуб, предприятие - это не позже выборов местных громад, которые состоятся осенью 2020 года. И это важно, это в принципе цель. Мы в январе обновили план децентрализации на новые пять лет, и он это предусматривает”, - отметил Гройсман. По его словам, примеры успешных практик местного самоуправления уже можно увидеть во многих областях.

“То есть идея, с которой я пришел работать в центральную власть - изменить систему управления государством на базе того, чтобы все концентрировалось на местах, - это сейчас происходит”, - подчеркнул глава правительства. Отвечая на вопрос, наберется ли 300 голосов в парламенте за изменения в Конституцию относительно децентрализации, Гройсман подчеркнул, что очень хотел бы этого.

“Я могу сказать, что для меня это является одним из фундаментальных вопросов, за которые я буду бороться, мы добьемся того, что будет триста”, - заявил премьер-министр.