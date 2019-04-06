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Оккупанты допустили координатора ОБСЕ к украинским заложникам в Донецке

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Оккупанты допустили координатора ОБСЕ к украинским заложникам в Донецке
10:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Координатор ОБСЕ Тони Фриш встретился с четырьмя украинскими заложниками в оккупированном Россией Донецке.

Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш встретился с четырьмя украинскими военными заложниками во временно оккупированном Россией Донецке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

”В эти дни координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш посетил оккупированный Донецк, где, по нашей предварительной информации, встретился с четырьмя заложниками - военными, которых боевики не освобождают более четырех лет, несмотря на все наши усилия”, - написала она.

Кроме того, Фришу показали еще двух гражданских, незаконно удерживаемых оккупантами.

”По нашей предварительной информации, Тони Фриш так и не встретился с другими заложниками, на посещении которых украинская сторона настаивала в Минске, в том числе и со Станиславом Асеевым. В общем ему позволили увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в нашем списке с требованием их проведать”, - сообщила Геращенко.

Она добавила, что украинская сторона настаивала на посещении 10 заложников.

По словам Геращенко, на всех последних встречах в Минске украинская сторона остро ставила вопрос о том, что украинским заложникам запретили совершать телефонные звонки и фактически писать и получать письма. Представители Международного комитета Красного Креста в последний раз передали им письма от родственников в сентябре прошлого года.

Геращенко подчеркнула, что семьи заложников обратились к Фришу относительно передаче писем-ответов, просили поднять вопрос о телефонных звонках.

”По предварительной информации, посол передал письма только МККК, и в Минске мы хотим услышать, получили ли заложники известия от своих семей, где ответы от ребят семьям? Вопрос телефонных вызовов остается нерешенным”, - заявила она.

”На российских и сепаратистских сайтах вышли сюжеты о посещении послом Фришем оккупированных территорий, в которых он тепло обнимается с представителями марионеточной оккупационной «власти». Эти кадры уже вызвали острую эмоциональную реакцию и возмущение бывших заложников и семей заложников, как в свое время кадры теплых объятий другого представителя СММ ОБСЕ с боевиками, которые привезли тело убитого украинского солдата”, - отметила Геращенко.

Она заявила, что украинская сторона на переговорах в Минске будет вынуждена обратить внимание Фриша на то, что его встречи в оккупированном РФ Донецке носили не частный характер, поскольку он там представлял ОБСЕ, от которой в Украине ждут помощи в вопросе деоккупации Донбасса.

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Донецк, ОБСЕ, Ирина Геращенко, РФ, Донбасс, Тони Фриш, ТКГ.
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