Гриценко: Зеленский не готов к должности президента

Новости Украины: Анатолий Гриценко: Зеленский еще не определился с "президентской" пятеркой кадровых назначений.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не готов к этой должности, но "ответственность осознает". Такое мнение высказал бывший участник президентской гонки, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко после встречи с Зеленским.

"Состоялась встреча с Зеленским. ... Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов. На дебаты пойдет и серьезно к ним готовится, своего соперника оценивает адекватно, шапкозакидательского настроения нет", - описал Гриценко свои впечатления.

Также он сообщил, что Зеленский еще определяется с "президентской" пятеркой кадровых назначений - главами СБУ, ГПУ, Нацбанка, Минобороны и МИД. По словам Гриценко, у кандидата в президенты нет договоренностей с кем-то из нынешних высокопоставленных по сохранению их в должностях или о месте в его команде: "Все, что гуляет сетью (разные фамилии премьеров, прокуроров, глав СБУ) - заверил, что все это фейки".

"Будет ли он сдавать Украину Путину, отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС, или унижать украинский язык? Нет, не будет. Есть ли у него какие-то обязательства перед Игорем Коломойским? Заверил, что нет никаких", - сообщил политик. Гриценко добавил, что встреча состоялась "не для собственного трудоустройства или вхождения нашей команды в его команду, а чтобы почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства".

"Когда он публично представит свою команду и если кандидаты на ключевые посты будут для меня убедительными - тогда я, наверное, проголосую (за Зеленского во втором туре - ред.), чтобы дать ему и стране шанс", - сообщил он и добавил, что они "договорились продолжить общение".