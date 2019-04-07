Новости Украины: Президент Украины поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости перезагрузки НАПК и САП, а также лишения Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов функций экономического расследования и создание новой службы финансовых расследований.

Как сообщает исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк на странице в Facebook по итогам встречи главы государства с представителями общественных организаций в субботу, П.Порошенко поддержал необходимость перезагрузки Национального агентства по противодействию коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"В ближайшее время от имени коалиции общественных организаций мы вышлем президенту тексты законопроектов с нашим видением такой перезагрузки", - сообщила исполнительный директор ЦПК. По ее словам, П.Порошенко поддерживает директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, "хотя имеет замечания по работе органа".

Также она отметила, что в ближайшие несколько дней президент назначит антикоррупционных судей. По словам исполнительного директора ЦПК, участники встречи также обсуждали кадровые вопросы относительно первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко и первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчины.

"Президент понимает токсичность этих людей на их должностях", - добавила Д.Каленюк. Кроме того, по ее словам, П.Порошенко выступил за лишение экономических функций Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов, в частности полиции путем создания новой службы финансовых расследований.

Представитель ЦПК отметила, что независимая процедура избрания руководителя такой службы должна проходить с привлечением международных экспертов по примеру отбора судей Антикоррупционного суда. По ее словам, на встрече длительностью около двух часов присутствовали около 20 участников. В ходе диалога П.Порошенко "признал, что допустил две главные ошибки за последние годы – кадры и коммуникация".