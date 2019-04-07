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Одной из главных тем обсуждения глав МИД стран G7 и НАТО была Украина

Одной из главных тем обсуждения глав МИД стран G7 и НАТО была Украина
11:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что на встрече главы МИД стран НАТО и G7 обсудили конфликт между Украиной и Россией.

Министры иностранных дел стран НАТО и "Большой семерки" во время встреч на этой неделе посвятили внимание обсуждению конфликта между Украиной и Россией. Об этом по завершении саммитов министров иностранных дел стран G7 и НАТО рассказала глава МИД Канады Христя Фриланд.

"В течение последних четырех дней мы с коллегами имели возможность скоординировать реакцию на крупнейшие глобальные вызовы и проблемы, в том числе: защита демократии, основанная на правилах торговли, гендерное равенство, Украина и Россия, Венесуэла, Ливия, Сирия и Северная Корея", - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что члены НАТО и G7 "выполняют важную роль в создании более мирного и процветающего мира".

"Наши беседы сформируют, подготовят и проинформируют важные дискуссии, которые лидеры G7 будут вести во французском Биаррице в августе", - отметила дипломат.

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Напомним: встреча министров иностранных дел Большой семерки продолжалась с 5 по 6 апреля в живописном французском городе Динард на Атлантическом побережье страны. За день до этого главные дипломаты стран НАТО встречались в столице США. Добавим, что в этом году председательство в Большой семерке принадлежит Франции, которая примет саммит лидеров G7 25-27 августа в курортном Биарриц.

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Украина, РФ, Конфликт, Обсуждение, G7, Христя Фриланд, Глава МИД Канады.
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