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Глава Херсонской ОГА Гордеев объяснил, почему решил подать в отставку

Глава Херсонской ОГА Гордеев объяснил, почему решил подать в отставку
11:51 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев объяснил, что решил подать в отставку, чтобы негатив в его сторону не отразился на втором туре выборов президента.

Председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, который в субботу подал в отставку, заявил, что "сфабрикованный против него негатив" не должен отразиться на втором туре выборов президента. Об этом он написал на своей странице в Facebook, объясняя мотивы отставки.

"Почему я это сделал (подал в отставку - прим. ред.)? Потому что я не хочу, чтобы последствия информкиллерства против меня повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонской области. Я не хочу, чтобы в такое сложное время выборов сфабрикованный против меня негатив хоть каким-то образом негативно отразился на втором туре выборов президента Украины и Верховного главнокомандующего!", - заявил Гордеев.

Он утверждает, что интересы государства для него важнее должности.

"Я сам развею любые сомнения и всю грязь в отношении меня, которую безосновательно распространяют в информационном пространстве. У меня нет ни оснований, ни желания прятаться за должности ни от людей, ни от следствия. Я готов защищать и буду защищать свое честное имя", - написал чиновник.

Как известно, отец убитой активистки из Херсона Екатерины Гандзюк заявил на заседании Временной следственной комиссии ВР, что подозреваемый в организации убийства криминальный авторитет Алексей Левин (Москал) якобы сотрудничает с председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.

Отец Гандзюк сделал громкое заявление о ее убийстве

Позднее Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты.

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Отставка, Андрей Гордеев, Второй тур выборов, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Глава Херсонской ОГА.
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