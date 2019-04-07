Допинг-тест в WADA: Порошенко дал ответ Владимиру Кличко

Новости Украины: Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины.

Баллотирующийся на второй президентский срок в Украине действующий глава государства Петр Порошенко заявляет о намерении в начале следующей недели пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA), как это ранее предложил кандидатам в президенты украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко.

"Немедленно, как сказал Владимир Кличко, в начале следующей недели приедет сюда и руководство, и эксперты этой организации. И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии", - сказал он в прямом эфире на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

Напомним, Владимир Кличко - профессиональный боксер с многолетним стажем - заявил, что анализы на наркотики и алкоголь, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский - обман.