На Донетчине открыли дело из-за возможной фальсификации на выборах

Новости Украины: Факты фальсификации голосов избирателей будут проверены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве.

В Донецкой области открыто производство по фактам возможной фальсификации на 8 избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

"В ходе мониторинга интернет-сети полицейскими были обнаружены видеоматериал с информацией о завышении количества голосов в пользу одного из кандидатов в президенты в ряде избирательных участков. По факту открыто уголовное производство", - отмечается в сообщении.

В видео говорится о незаконное использование бюллетеней в 8 населенных пунктах прифронтовых районов Авдеевки и Торецка.

Факты фальсификации голосов избирателей будут проверены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование избирательного бюллетеня, голосование избирателем, участником референдума более чем один раз).