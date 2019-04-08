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Принято решение об отставке главы Одесской областной госадминистрации Степанова

Принято решение об отставке главы Одесской областной госадминистрации Степанова
04:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Решение связано скорее всего с результатами в регионе первого тура выборов президента Украины.

Принято решение об отставке председателя Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максима Степанова.

Об этом стало известно от информированного источника в ОГА. По сведениям источника, такое решение принято сегодня и связано оно, скорее всего, с результатами в регионе первого тура выборов президента Украины.

Так, в Одесской области по результатам голосования в первом туре лидирует Владимир Зеленский с 41,26% голосов, на втором месте - сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За життя» Юрий Бойко с 21,92%. Действующий президент набрал немногим более 9%.

«Вместе с тем,глава ОГА будет отправлен в отставку с формулировкой: «По собственному желанию», - заверил источник.

Ожидается, что официально распоряжение об увольнении Степанова будет опубликовано в среду, 10 апреля, после заседания Кабинета министров, который должен внести соответствующее представление.

От каких-либо официальных комментариев в Одесской областной госадминистрации отказываются.

Степанов был назначен на эту должность в январе 2017 года, сменив на посту Михеила Саакашвили. До этого Степанов возглавлял государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг».

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ОГА, Максим Степанов, Глава Одесской области, Отставка главы Одесской области.
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