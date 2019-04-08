Зеленский рассказал об инвестиционном климате в Украине и вступление в НАТО

Новости Украины: По Владимира Зеленского, Запад пока ждет гарантий безопасности для своих инвестиций в Украину.

Для улучшения инвестиционного климата кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил устранить давление на бизнес со стороны силовых структур. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина", которое в записи вышло в эфир вечером 7 апреля.

"Все функции давления на бизнес и воздействия на экономику должны быть забраны у правоохранительных органов: у Службы безопасности, у генеральной прокуратуры, у МВД. Для этого должен быть создан отдельный орган, который занимается экономическими преступлениями", - подчеркнул Зеленский.

«Что касается бизнес-отношений, экономических отношений с Западом - они ждут гарантий, они считают, что с новым президентом у них появится гарантия. Должен, наконец, появиться нормальный климат как для украинских инвестиций, так и для западных инвестиций», - сказал он.

Зеленский также отметил, что поддерживает курс Украины в НАТО, однако само вступление в Альянс должно произойти "через референдум".

"Этот (евроатлантический - ред.) курс Украина давным-давно выбрала и никто не собирается менять (его)", - отметил Зеленский, добавив при этом, что как гражданин Украины поддерживает вступление Украины в НАТО, но считает, что «нужно объяснить людям, что это» и «достучаться до каждого человека, живущего на востоке Украины».