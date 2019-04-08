Саакашвили обратился к Порошенко с призывом вернуть ему гражданство Украины

Новости Украины: Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михэил Саакашвили в видео призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинское гражданство.

Бывший президент Грузии, экс- глава Одесской области Михэил Саакашвили на своей станице в Facebook записал видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал вернуть ему украинский паспорт и пустить в Украину.

Саакашвили напомнил, что почти два года назад его лишили гражданства Украины в тот момент, когда он находился в США для того, чтобы лоббировать в Конгрессе интересы Украины. Он отметил, что процедура лишения его гражданства прошла с нарушениями международных норм. По его мнению, нельзя лишать гражданства человека, когда у него не имеется другого.

Бывший глава Одесской области отметил, что его дело задерживается в судах из=за давления со стороны Администрации Президента Украины. По его мнению, таким образом суды не принимают решения по восстановлению гражданства, так как не хотят, чтобы он обращался в Страсбург, так как Европейский суд сразу вернет ему гражданство.

Поэтому, Саакашвил призвал действующего главу правительства Петра Порошенко поступить по-человечески правильно, восстановить законность и вернуть ему украинский паспорт. Он пообещал, что не будет давать Порошенко 24 часа на раздумья, так как у Порошенко "достаточно времени до второго тура президентских выборов, чтобы поступить по закону и по международному праву".

Ранее, Саакашвили планировал прибыть в Украину 1 апреля, но потом пояснил, что такие намерения он собирался осуществить, если действующий президент Украины Петр Порошенко не проходит во второй тур. спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян пояснил, что в отношении М.Саакашвили действует запрет на въезд на территорию Украины до 2021 года.