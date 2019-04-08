Представитель Госдепа: Украина стала крупнейшим провалом Путина

Агрессия России против Украины стала самым большим провалом политики Владимира Путина.
Об этом заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.
"Без имплементации Минских договоренностей улучшения отношений не будет. Украина стала крупнейшим провалом Путина. Если в его планах было воспрепятствовать тому, чтобы Украина вышла на прозападную орбиту, то своей агрессией против Киева он добился обратного – Киев взял четкий прозападный курс, Украина приняла решение в пользу Европы и против России", - заявил американский дипломат, отвечая на вопрос, какую роль играет Украина в отношениях между США и Россией.
Он добавил, что лучший способ перечеркнуть цели России в Украине – "это совместно способствовать тому, что Украина шла к экономическому и политическому успеху".
Представитель Госдепартамента США добавил, что в целом на сегодня список провалов Путина "очень длинный". Среди них, в частности, и "неудачная попытка путча в Черногории, безрезультативная попытка подорвать переговоры между Северной Македонией и Грецией".
По мнению Робинсона, президент РФ выступает "против нашей системы, против наших ценностей, против европейской архитектуры коллективных систем сотрудничества".
Отдельно в интервью американский дипломат прокомментировал и строительство Россией газопровода "Северный поток-2", который, по его словам, увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов и замедлит переход Европы на альтернативную энергетику.
"Увеличение зависимости Европы от российских поставок энергии не является хорошей идеей. Россия не является надежным партнером. Кроме того, "Северный поток -2" замедлит движение Европы в направлении альтернативной энергии. Коротко говоря: "Северный поток" – не в европейских интересах, этот проект следует рассматривать не через экономическую призму, а с геополитической перспективы", - убежден Робинсон.