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Представитель Госдепа: Украина стала крупнейшим провалом Путина

Представитель Госдепа: Украина стала крупнейшим провалом Путина
08:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Если целью агрессии российского президента Владимира Путина против Украины было ее отвлечение от Запада, то он добился лишь обратного.

Агрессия России против Украины стала самым большим провалом политики Владимира Путина.

Об этом заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

"Без имплементации Минских договоренностей улучшения отношений не будет. Украина стала крупнейшим провалом Путина. Если в его планах было воспрепятствовать тому, чтобы Украина вышла на прозападную орбиту, то своей агрессией против Киева он добился обратного – Киев взял четкий прозападный курс, Украина приняла решение в пользу Европы и против России", - заявил американский дипломат, отвечая на вопрос, какую роль играет Украина в отношениях между США и Россией.

Он добавил, что лучший способ перечеркнуть цели России в Украине – "это совместно способствовать тому, что Украина шла к экономическому и политическому успеху".

Представитель Госдепартамента США добавил, что в целом на сегодня список провалов Путина "очень длинный". Среди них, в частности, и "неудачная попытка путча в Черногории, безрезультативная попытка подорвать переговоры между Северной Македонией и Грецией".

По мнению Робинсона, президент РФ выступает "против нашей системы, против наших ценностей, против европейской архитектуры коллективных систем сотрудничества".

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Отдельно в интервью американский дипломат прокомментировал и строительство Россией газопровода "Северный поток-2", который, по его словам, увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов и замедлит переход Европы на альтернативную энергетику.

"Увеличение зависимости Европы от российских поставок энергии не является хорошей идеей. Россия не является надежным партнером. Кроме того, "Северный поток -2" замедлит движение Европы в направлении альтернативной энергии. Коротко говоря: "Северный поток" – не в европейских интересах, этот проект следует рассматривать не через экономическую призму, а с геополитической перспективы", - убежден Робинсон.

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Владимир Путин, Кристофер Робинсон, Госдеп США, агрессия РФ.
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