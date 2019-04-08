Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
В ЦИК объяснили, где должны дебатировать Зеленский и Порошенко
В ЦИК объяснили, где должны дебатировать Зеленский и Порошенко
Итоги 7 апреля: Второй тур выборов, новое предложение Порошенко и США уходят из Ливии
Итоги 7 апреля: Второй тур выборов и новое предложение Порошенко
Американский боксер вызвал Ломаченко на ринг
Американский боксер вызвал Ломаченко на ринг
Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила

ЦИК Украины утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на второй тур

ЦИК Украины утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на второй тур
10:13 Сегодня Телеграф По материалам: Украинская правда

Новости Украины: Избирательный бюллетень во втором туре выборов будет по размерам составлять 20 на 15 см и будет серо-голубого цвета, в нем будут указаны две фамилии кандидатов.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук после оглашения результатов первого тура президентских выборов, которые прошли 31 марта 2019 года, рассказала о тексте и форме избирательного бюллетеня на второй тур выборов.

По ее словам, размер бюллетеня во втором туре будет составлять 20 на 15 см и будет  серо-голубого цвета. В нем будут указаны две фамилии кандидатов в президенты Украины, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

Согласно данным ЦИК Украины, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко набирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает в следующее воскресенье, 14 апреля, кандидата на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" (Киев) для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. 

Как сообщалось, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, никакого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Бюллетень, Владимир Зеленский, ЦИК Украины, Второй тур выборов, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Президента Украины 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
03 Дебаты на "Олимпийском": Порошенко назвал дату
04 Допинг-тест в WADA: Порошенко дал ответ Владимиру Кличко
05 Серена Уильямс проболталась о поле будущего ребенка Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Курс валют на 8 апреля: гривня укрепила свои позиции
Курс валют на 8 апреля: гривня укрепила свои позиции
Под Киевом в ДТП разбился известный бизнесмен
Под Киевом в ДТП разбился известный бизнесмен
Рецепт дня: постные голубцы
Рецепт дня: постные голубцы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь