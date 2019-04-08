ЦИК Украины утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на второй тур

Новости Украины: Избирательный бюллетень во втором туре выборов будет по размерам составлять 20 на 15 см и будет серо-голубого цвета, в нем будут указаны две фамилии кандидатов.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук после оглашения результатов первого тура президентских выборов, которые прошли 31 марта 2019 года, рассказала о тексте и форме избирательного бюллетеня на второй тур выборов.

По ее словам, размер бюллетеня во втором туре будет составлять 20 на 15 см и будет серо-голубого цвета. В нем будут указаны две фамилии кандидатов в президенты Украины, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

Согласно данным ЦИК Украины, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко набирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает в следующее воскресенье, 14 апреля, кандидата на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" (Киев) для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

Как сообщалось, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, никакого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.