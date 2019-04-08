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Против директора ГБР Трубы НАБУ откроет дело

Против директора ГБР Трубы НАБУ откроет дело
10:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Антикоррупционное бюро обязано открыть уголовное производство по факту возможных незаконных действий директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных незаконных действий директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Соответствующее постановление суда обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что в суд поступила жалоба о бездеятельности уполномоченных лиц НАБУ, которая заключается в невнесении сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.

В жалобе говорилось, что заявитель подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных директором ГБР и его первым заместителем, а также руководителем второго управления организации досудебных расследований ГБР, первым заместителем директора территориального управления ГБР, начальником второго следственного отдела ГБР по ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Однако суд обнаружил, что сведения о совершении уголовных преступлений в ЕРДР не были внесены. "Заявитель просил обязать уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР указанные им сведения, а также обязать предоставить выписку из ЕРДР и вручить памятку о правах и обязанностях потерпевшего.

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Выслушав заявителя, исследовав материалы жалобы, следственный судья считает, что жалоба подлежит удовлетворению", - говорится в материалах постановления. Суд принял решение обязать должностное лицо НАБУ, в компетенцию которой входит внесение сведений в ЕРДР, не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Реестр сведения об уголовных правонарушениях.

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Уголовное производство, Государственное бюро расследований, Антикоррупционное бюро, Соломенский районный суд Киева, Роман Труба.
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