Второй тур выборов: как изменить место голосования

Новости Украины: Изменить место голосования во втором туре выборов Президента можно до 15 апреля.

Избиратели могут временно изменить место голосования во втором туре выборов Президента до 15 апреля включительно. Тем, кто прибегал к этому в первом туре, процедуру нужно пройти повторно.

Об этом написал министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

"До 15 апреля 2019 года включительно вы можете обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту пребывания в день выборов; по местонахождению избирательного участка, где будет удобно проголосовать; по адресу регистрации ", - отметил министр.

Он также отметил, что до 18 апреля 2019 года включительно избиратели могут обратиться с иском об уточнении списка избирателей.

"Обращаться необходимо в местный общий суд по местонахождению избирательного участка, на котором хотите проголосовать", - подчеркнул Петренко.

Как сообщалось, в Украине 31 марта состоялся первый тур президентских выборов. Согласно их результатам во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Центральная избирательная комиссии 7 апреля объявила о втором туре выборов Президента Украины, который состоится 21 апреля.