Замглавы Херсонской ОГА подал в отставку

Новости Украины: Евгений Рыщук сообщил, что продолжит работать депутатом областного совета.

Зампредседателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рыщук, которого связывают с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об отставке. Об этом Рыщук сообщил в Facebook.

По словам зампредседателя Херсонской ОГА, он решил уйти с должности вслед за главой администрации Андреем Гордеевым.

"Как всем известно, в пятницу Глава ОГА Гордеев А.А. написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришёл в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним", - заявил Рыщук.

Рыщук заявил, что продолжит работать депутатом областного совета. Он назвал акцию с требованием найти и наказать убийц херсонской активистки Катерины Гандзюк "Кто заказал Катю Гандзюк" "проплаченным брендом" и выразил уверенность, что "рано или поздно" "настоящий заказчик" будет найден.

Петр Порошенко заверил активистов, что его будущее согласование заявления Андрея Гордеева об освобождении от должности председателя Херсонской ОГА будет не последним решением по поводу фамилий, которые озвучивались среди заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

Сотрудницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. Ожогами были поражены 30% тела женщины. Она перенесла несколько операций. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла.

11 февраля 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

Заместитель председателя Херсонской ОГА, депутат облсовета Евгений Рищук дал показания на полиграфе по делу Екатерины Гандзюк.