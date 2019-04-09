Госдеп США о выборах: Сами украинцы примут решение, кто получит власть

Новости Украины: США взяли на себя обязательства в вопросах обороны Украины, но решение о форме правления и власти в стране примут украинцы.

США взяли на себя обязательства в вопросах обороны Украины, поскольку в Вашингтоне заинтересованы в ее целостности и отсутствии присутствия РФ на ее территории, но решение о власти и форме правления в стране примут сами украинцы, которое будет поддержано Вашингтоном, заявила официальный представитель госдепартамента США Кирон Скиннер (Kiron Skinner).

В обнародованном во вторник на сайте Voice of America (VOA) комментарии изданию, директор по планированию госдепа подчеркнула: "Для нас важно то, что произошло в Украине. И думаю, вы видели, что мы взяли на себя обязательства по вопросу обороны Украины".

"Это произошло именно при администрации Дональда Трампа и стало отходом от некоторых мероприятий предыдущих президентов США. Президент США верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной", - отметила официальный представитель госдепа, напомнив, что "национальное государство – это один из столпов доктрины Трампа".

"Результат выборов в Украине для нас важен, но сами украинцы примут решение, кто получит власть и какой будет форма правления. Мы поддержим это решение", - подчеркнула она, добавив: "Мы были бы счастливы, если бы в Украине не присутствовали русские, но решение относительно собственного будущего примут сами украинцы".

Ранее спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) в интервью американскому PBS News заявил: независимо от исхода президентских выборов в Украине, РФ продолжит "тестировать любого, кто станет президентом страны", инструментами своей гибридной войны. По словам К.Волкера, украинскому обществу предстоит выбор между тем, "кто выступает против истеблишмента и обещает масштабные реформы", и действующим президентом, который, "возможно, разочаровал в некоторых аспектах, однако сделал больше для реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет, и противостоит Путину".

В интервью "Громадському" спецпредставитель госдепа также подчеркнул, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины, и отметил прогресс Украины в последние два года.

По данным американской стороны, с 2014 года объем военной помощи США Украине оценивается в около $1,3 млрд. В марте 2018 года госдеп США одобрил продажу Украине 37 ед. ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. Поставка американских ПТРК в страну обеспечена в апреле 2018 года на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе.

В настоящее время Украина и США отрабатывают вопросы расширения двустороннего ВТС, включая содействие США в укреплении украинской системы ПВО: по некоторым данным, Киев рассчитывает на позитивное решение Вашингтона по вопросу о возможной закупке американских ЗРК Patriot. По оценкам американских официальных представителей, сегодня США готовы обсуждать с Киевом возможности и формат наращивания двустороннего ВТС, включая усиление ВМС Украины.

В намеченном на 21 апреля втором туре президентских выборов в Украине примут участие лидер предвыборной кампании, шоумен Владимир Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко.