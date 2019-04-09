Скачать
Вторник, 09.04.2019
Посол Йованович в МИД Украины обсуждала реформирование ОПК
Посол Йованович в МИД Украины обсуждала реформирование ОПК
Гройсман раскритиковал члена команды Зеленского
Гройсман раскритиковал члена команды Зеленского
Ломаченко выйдет на бой с Кроллой в необычном халате
Ломаченко выйдет на бой с Кроллой в необычном халате
Kyiv Comic Con: Король ночи Ричард Брейк приедет на фестиваль
Kyiv Comic Con: Король ночи Ричард Брейк приедет на фестиваль

Госдеп США о выборах: Сами украинцы примут решение, кто получит власть

Госдеп США о выборах: Сами украинцы примут решение, кто получит власть
17:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: США взяли на себя обязательства в вопросах обороны Украины, но решение о форме правления и власти в стране примут украинцы.

США взяли на себя обязательства в вопросах обороны Украины, поскольку в Вашингтоне заинтересованы в ее целостности и отсутствии присутствия РФ на ее территории, но решение о власти и форме правления в стране примут сами украинцы, которое будет поддержано Вашингтоном, заявила официальный представитель госдепартамента США Кирон Скиннер (Kiron Skinner).

В обнародованном во вторник на сайте Voice of America (VOA) комментарии изданию, директор по планированию госдепа подчеркнула: "Для нас важно то, что произошло в Украине. И думаю, вы видели, что мы взяли на себя обязательства по вопросу обороны Украины".

"Это произошло именно при администрации Дональда Трампа и стало отходом от некоторых мероприятий предыдущих президентов США. Президент США верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной", - отметила официальный представитель госдепа, напомнив, что "национальное государство – это один из столпов доктрины Трампа".

"Результат выборов в Украине для нас важен, но сами украинцы примут решение, кто получит власть и какой будет форма правления. Мы поддержим это решение", - подчеркнула она, добавив: "Мы были бы счастливы, если бы в Украине не присутствовали русские, но решение относительно собственного будущего примут сами украинцы".

Представитель Госдепа: Украина стала крупнейшим провалом Путина
Представитель Госдепа: Украина стала крупнейшим провалом ПутинаЧитать полностью

Ранее спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) в интервью американскому PBS News заявил: независимо от исхода президентских выборов в Украине, РФ продолжит "тестировать любого, кто станет президентом страны", инструментами своей гибридной войны. По словам К.Волкера, украинскому обществу предстоит выбор между тем, "кто выступает против истеблишмента и обещает масштабные реформы", и действующим президентом, который, "возможно, разочаровал в некоторых аспектах, однако сделал больше для реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет, и противостоит Путину".

В интервью "Громадському" спецпредставитель госдепа также подчеркнул, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины, и отметил прогресс Украины в последние два года.

По данным американской стороны, с 2014 года объем военной помощи США Украине оценивается в около $1,3 млрд. В марте 2018 года госдеп США одобрил продажу Украине 37 ед. ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. Поставка американских ПТРК в страну обеспечена в апреле 2018 года на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе.

В настоящее время Украина и США отрабатывают вопросы расширения двустороннего ВТС, включая содействие США в укреплении украинской системы ПВО: по некоторым данным, Киев рассчитывает на позитивное решение Вашингтона по вопросу о возможной закупке американских ЗРК Patriot. По оценкам американских официальных представителей, сегодня США готовы обсуждать с Киевом возможности и формат наращивания двустороннего ВТС, включая усиление ВМС Украины.

В намеченном на 21 апреля втором туре президентских выборов в Украине примут участие лидер предвыборной кампании, шоумен Владимир Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Вашингтон, РФ, Госдеп США, Кирон Скиннер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики указали безопасную дозу кофе для гипертоников
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 9 апреля
03 Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница
04 В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
05 Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
Коломойский требует от суда часть акций ПриватБанка
Коломойский требует от суда часть акций ПриватБанка
В Украине планируют выпустить уникальное судно &quot;река-море&quot;
В Украине планируют выпустить уникальное судно "река-море"
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь