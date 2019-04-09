У Порошенко рассказали о билбордах с Путиным

Новости Украины: Штаб кандидата Петра Порошенко рассказал о новых рекламных бордах с изображением Владимира Путина.

В штабе кандидата на пост Президента Петра Порошенко объяснили, что рекламные борды с президентом РФ Владимиром Путиным призваны показать, почему Украине необходим сильный глава государства и Главнокомандующий.

Об этом говорится в заявлении предвыборного штаба Петра Порошенко в Facebook.

"Борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в Президенты Украины Петра Порошенко ... Задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный Президент и Верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом", - говорится в заявлении.

В штабе Порошенко отметили, что задача главы государства - не рассмешить Путина, "как в планах оппонента (Зеленского - ред.), и не стать перед ним на колени", а смело смотреть ему в глаза и твердо защищать страну, национальные интересы и безопасность людей.

В заявлении подчеркивается, что штаб Порошенко удивлен количеством украинских экспертов и политиков, "выступивших в защиту нарушенных прав Путина", среди которых и официальные представители кандидата Владимира Зеленского.

"Путин - вне закона. Он развязал войну против Украины. Он аннексировал Крым. Он убийца тысяч и тысяч украинцев. Он лично и возглавляемая им страна является самой большой угрозой Украине и каждому гражданину, о чем не стоит забывать в феерическом карнавале, в который команда Зе пытается превратить избирательную кампанию", - отмечается в заявлении.

При этом в штабе подчеркнули, что сюжет борда отнюдь не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. "Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль", - отмечается в заявлении.