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Помпео в Сенате США рассказал, почему Крым - не Голанские высоты

Помпео в Сенате США рассказал, почему Крым - не Голанские высоты
08:49 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Израиль захватил Голанские высоты, чтобы иметь возможность обороняться во враждебной среде, а Россия не оборонялась и оккупировала Крым "просто так".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ аннексировала Крым, хотя никакой угрозы со стороны Украины не было, а Израиль захватил Голанские высоты, защищаясь от нападения Сирии.

 Об этом он сказал во вторник, 9 апреля, во время слушаний в Сенате, передает DW.По его словам, "не может быть более различных ситуаций, чем эти". По мнению Помпео, захват Голанских высот был необходимым, чтобы "продолжать защищаться" от сирийского режима.

"Россия же не оборонялась. РФ выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не нес для нее никакой угрозы", - подчеркнул Помпео.

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.

21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной.

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Россия, Голанские высоты, Аннексия Крыма, Майк Помпео.
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