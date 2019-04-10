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"Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука

"Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
18:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Петр Порошенко просит СБУ изучить целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению украинских заложников.

Президент Украины Петр Порошенко просит Службу безопасности Украины рассмотреть целесообразность участия председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука в переговорах по освобождению украинских заложников.

"Я обращаюсь к Службе безопасности Украины рассмотреть возможность целесообразности дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным. Доложить мне завтра", - сказал П.Порошенко в интервью радио "НВ" ("Новое время") в среду.

Он подчеркнул, что де-факто В.Медведчук представляет РФ на переговорах в Минске.

"Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и господина Путина. И мотивация - для чего это было? Потому что это был единственный канал связи с господином Путиным, который оказался неэффективным", - сказал П.Порошенко.

По его словам, не компетенция В.Медведчука определять, "что и как делать Украине".

"У него была одна функция. Эта функция была – освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в России", - указал президент.

П.Порошенко напомнил, что в последний раз освобождение заложников состоялось в декабре 2017 года, отметив, что назвать это эффективным нельзя.

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Как известно, В.Медведчук принимал участие в переговорном процессе Киева и Москвы по вопросам обмена заложников.

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Напомним, 22 марта 2019 года стало известно, что кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в Москве встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Медведчук, в частности, обратился к российской стороне с просьбой начать прямые поставки газа Украине.

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СБУ, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа.
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