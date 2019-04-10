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Арьев рассказал о новых попытках вернуть РФ в ПАСЕ

Арьев рассказал о новых попытках вернуть РФ в ПАСЕ
20:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Глава украинской делегации в ПАСЕ рассказал, как РФ пытается уменьшить роль организации через финансовый шантаж.

В Парламентской ассамблее Совета Европы предлагают уменьшить собственные полномочия и независимость в интересах желаний России.

Об этом заявил глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев во время дебатов о резолюции, из-за которой пророссийское лобби пытается снять санкции и вернуть российскую делегацию в Ассамблею, сообщает корреспондент в Страсбурге.

«Многие коллеги пытались убедить меня поддержать этот доклад, ведь он не о Российской Федерации. И название этого доклада - "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего". Но сейчас я хочу увидеть - в чем цинизм? В названии доклада или в действительных намерениях?» - заметил Арьев.

Он добавил, что ныне «слон в этой комнате», имея в виду Россию в Совете Европы и ПАСЕ, пытается через финансовый шантаж уменьшить роль Парламентской ассамблеи.

Народный депутат также напомнил, что все предыдущие попытки вернуть РФ в Ассамблею терпели неудачу.

«Ныне мы видим следующую попытку. Первая редакция доклада предусматривала значительное уменьшение независимости Ассамблеи в вопросах введения санкций, процедуры мониторинга. Это первый раз, когда мы говорим о важности парламентаризма, но некоторые предлагают нашими же руками ограничить нашу независимость и полномочия», - обратился Арьев к коллегам в ПАСЕ.

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Украина, ПАСЕ, Совет Европы, РФ, Владимир Арьев.
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