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Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год

Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
20:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: РФ тратит на содержание оккупационного режима в Крыму и на Донбассе 4 млрд долларов в год.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ тратит на содержание оккупационного режима в Крыму и на Донбассе 4 млрд долларов США в год.

Об этом Порошенко сообщил в эфире радио ”НВ”.

По его словам, на базе резолюции Генеральной ассамблеи ООН создана ”Украинская платформа” по деоккупации Крыма.

Порошенко отметил, что Украина в рамках этой платформы координирует ”юридические действия” по привлечению к ответственности страны-агрессора за незаконную аннексию Крыма в судах ”о защите инвестиций”, ”о нарушении прав и свобод граждан”, ”о нарушении Конвенции по свободе мореплавания в Керченском проливе».

”У нас на сегодня 11 дел, которые четко скоординированы и по которым Россия должна отвечать”, - добавил глава государства.

”Цена, которую теряет Россия в результате санкций... независимое агентство Bloomberg сказало, что РФ потеряла 150 млрд долларов, или 10% своего ВВП, исключительно из-за санкций. Сегодня дополнительные расходы, которые тратит РФ на содержание оккупационного режима в Крыму и на Донбассе, составляют примерно около 4 млрд долларов в год. При текущей ситуации это для России является тяжелым бременем”, - заявил он.

По мнению Порошенко, оккупация Россией Крыма была, в первую очередь, элементом внутренней политики РФ. ”Перед президентскими выборами через оккупацию Крыма пытались нагнать действующему президенту чрезвычайно высокий рейтинг, что и произошло. На сегодня восприятие россиянами оккупации Крыма кардинально меняется”, - подчеркнул президент.

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Крым, РФ, Донбасс, Аннексия, Оккупация.
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