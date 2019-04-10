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Порошенко рассказал о последствиях для РФ от ветирования решения СБ ООН по миротворцам
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Порошенко рассказал о последствиях для РФ от ветирования решения СБ ООН по миротворцам

Порошенко рассказал о последствиях для РФ от ветирования решения СБ ООН по миротворцам
23:05 Ср, 10 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АПУ

Новости Украины: Порошенко заявил, что если РФ ветирует решение СБ ООН по миротворцам на Донбассе, санкции будут усилены.

Санкции против Российской Федерации будут усилены, если Москва наложит вето на решение Совета безопасности ООН о введении миротворческой миссии на Донбассе, прогнозирует президент Украины Петр Порошенко.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если РФ наложит вето на решение Совета безопасности ООН о введении миротворцев на Донбассе, П.Порошенко в эфире радио "НВ" ("Новое время ") в среду заявил: "Значит, будут усилены санкции. И санкции будут в очень чувствительных сферах. Например, в финансовой. Например, остальные активы ближайшего окружения Путина. Например, запрет передачи в чувствительных технологиях, которые формируют российскую экономику".

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По мнению главы государства при профессиональном подходе цена российской оккупации Украины должна увеличиваться с каждым месяцем.

"Если придут некомпетентные люди (к власти в Украине – Ред.), санкции (в отношении РФ – Ред.) будут отменены", - заявил П.Порошенко.

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Россия, Санкции, Миротворцы, Донбасс, Совбез ООН.
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