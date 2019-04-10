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Порошенко рассказал, когда возможен следующий саммит "нормандской четверки"

Порошенко рассказал, когда возможен следующий саммит "нормандской четверки"
23:45 Ср, 10 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АПУ

Новости Украины: Порошенко обещает, что в случае его переизбрания в течении недели после инаугурации состоится саммит в "нормандском формате"

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что вскоре после его переизбрания пройдет саммит в "нормандском формате".

"Когда я буду переизбран, в первую неделю должно пройти заседание саммита в "нормандском формате", - сказал П.Порошенко в интервью радио "НВ" ("Новое время") в среду.

Отвечая на вопрос о конкретных действиях в отношениях с РФ по вопросам Донбасса и Крыма, в случае победы на президентских выборах, П.Порошенко озвучил основные вопросы, которые обсудят на нормандском саммите.

По словам главы государства, первоочередным должен быть требующий немедленного решения вопрос украинских политзаключенных в России.

Он отметил, что за дальнейшее затягивание Москвой решения этого вопроса Россия будет нести юридическую ответственность.

Кроме того, П.Порошенко подчеркнул, что необходимо переходить к введению компонента безопасности на Донбассе в рамках Минских соглашений, в частности это вынесение на заседание Совета безопасности ООН вопроса введения "голубых касок" на Донбассе. Он пояснил, что это должна быть традиционная миротворческая миссия, которая выполнит несколько задач: вывод иностранных войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод за пределы территории Украины тяжелого вооружения и техники.

Порошенко рассказал о последствиях для РФ от ветирования решения СБ ООН по миротворцам
Порошенко рассказал о последствиях для РФ от ветирования решения СБ ООН по миротворцамЧитать полностью

"У нас нет времени, чтобы кто-то учился на тех процессах, когда Украина каждый день теряет своих героев", - подчеркнул президент.

Вместе с тем он добавил, что украинско-российская граница на Донбассе должна вернуться под контроль Украины.

Кроме того, план предусматривает введение политической составляющей.

"По Крыму нами создана на базе резолюции Генеральной ассамблеи ООН украинская платформа по деоккупации Крыма. И компоненты этой платформы, начиная со скоординированных юридических действий, привлечения к ответственности страны-агрессора за незаконную аннексию в судах по защите инвестиций, нарушения прав и свобод граждан, нарушения конвенции о свободе мореходства в Керченском проливе. У нас сегодня 11 дел, которые четко скоординированы и по которым Россия должна отвечать", - сказал П.Порошенко.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Инаугурация должна пройти не позднее 3 июня.

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Саммит, Петр Порошенко, "Нормандская четверка", Выборы 2019.
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