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Порошенко и Зеленский в пятницу поедут во Францию

Порошенко и Зеленский в пятницу поедут во Францию
06:35 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины: Зеленский и Порошенко запланировали встречу с Макроном.

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют в пятницу встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом на брифинге 10 апреля заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Мне известно о том, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировались в этом вопросе с украинской стороной", - сказал Медведев.

Он также озвучил позицию Порошенко по поводу желания Зеленского провести международную встречу.

По его словам, президент считает, что для Зеленского было бы полезным выйти из сферы шоу-бизнеса и немножко окунуться в мир реальной политики, в том числе международной, и начать получать хоть какой-то опыт.

"Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно встретится с Макроном. В тот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко и тоже встречаться с Макроном", - добавил он.

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Также Медведев полагает, что независимо от результатов выборов президента в Украине, очевидно, что команда Зеленского планирует участвовать в парламентских выборах.

Спикер добавил, что 12 апреля Порошенко планирует осуществить визит в Германию и проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

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Франция, Петр Порошенко, Олег Медведев, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон.
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