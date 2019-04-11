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Нардеп Соболев планирует создать собственную политическую силу

Нардеп Соболев планирует создать собственную политическую силу
10:51 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Самопомич/Facebook

Новости Украины: Народный депутат Егор Соболев, который заявил о намерении выйти из партии объединения Самопомич, планирует создать собственную политическую силу.

Народный депутат Егор Соболев, который заявил о намерении выйти из партии объединения "Самопомощь", планирует создать собственную политическую силу.

Об этом Соболев рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Соболева, в украинском политикуме существует проблема лидерства.

"В политике не хватает порядочных и принципиальных людей, которые готовы вести за собой людей. Порядочным людям не хватает активности", - сказал он.

На вопрос о главе "Самопомочі", он ответил: "Сейчас я не член партии и собираюсь делать свою политическую силу, поэтому не буду говорить, что Садовый или Гриценко не такие. Эта задача их команд учиться лучше вести за собой людей".

Два нардепа выходят из "Самопомичи"

Также Соболев намекнул, что к нему могут присоединиться и другие депутаты, в частности, Семен Семенченко, других имен он не назвал, но заверил, что среди "парламентариев и с БПП, и с "Народного фронта" - есть люди, с которыми я пошел бы "в разведку".

При этом он добавил, что об этом некорректно говорить до решения самих нардепов.

"Я точно никого не буду переманивать", - сказал он.

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Верховная Рада, Политика, Самопомич, Егор Соболев.
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