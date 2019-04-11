У Зеленского предложили провести дебаты по видеосвязи

Новости Украины: В штабе Владимира Зеленского предлагают превести дебаты с Петром Порошенко 19 апреля по телемосту в прямом эфире.

В штабе кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского предложили провести дебаты мостом в прямом эфире.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказал председатель штаба Зеленского Иван Баканов.

"Мы идем на встречу. Если действительно так все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Суспільном", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно будет совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире ", - сказал он.

На вопрос журналистов, почему не рассматривается возможность прийти в студию "Супильного", Баканов сказал следующее:

"Потому что, по нашему мнению, на стадионе более открыта атмосфера. Если почитать постановление ЦИК, которым регламентируются дебаты на "Суспільном", там как-то странно оно пишется: дебаты в комнате. По нашему мнению, это какой-то просто пережиток советского прошлого. Нада становиться более открытыми и не бояться выходить в публичное пространство, в том числе и на стадионе".

Напомним, 3 апреля В.Зеленский призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных ним условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014г. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать" - заявил В.Зеленский в своем видео-обращении в среду вечером на странице в соцсети Фейсбук.

Ночью 4 апреля П.Порошенко в опубликованном в микроблоге Твиттер видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

7 апреля президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" заявил, что ожидает в следующее воскресенье, 14 апреля, кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

8 апреля Зеленский выступил с заявлением, что дебаты с Порошенко на НСК "Олимпийский" состоятся 19 апреля.