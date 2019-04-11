СБУ разоблачила работника Нацполиции на сотрудничестве со спецслужбами РФ

Новости Украины: Сотрудники СБУ установили, что украинского полицейского завербовали во время пребывания в российском городе Белгород.

Украинского правоохранителя разоблачили в сотрудничестве с главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, об этом заявил во время брифинга представитель контрразведки СБ Украины.

"Прекращена противоправная деятельность агента главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, 9 апреля в Харькове контрразведчиками под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области задержан гражданин Украины, работник Главного управления национальной полиции в Харьковской области", - рассказал представитель контрразведки СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что украинского полицейского во время пребывания в российском городе Белгород завербовал кадровый офицер ГУ ГШ ВС РФ на основе лояльного отношения к политике власти РФ.

Службой также выяснено, что этот российский военный разведчик находился на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в составе оперативных групп ГУ ГШ ВС РФ и активно формировал агентурные сети с граждан Украины для выполнения ими различного рода разведывательно-подрывных задач против Украины.