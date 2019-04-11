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Порошенко встретится с Макроном и Меркель

Порошенко встретится с Макроном и Меркель
15:29 Сегодня Телеграф interfax.com.ua

Новости Украины: Президент Украины лично подтвердил встречу с лидерами двух европейских стран, запланированную на 12 апреля.

О том, что Глава страны встретится с Ангелой Меркель и Мануэлем Макроном, стало известно во время выступления Петра Порошенко на Киевском форуме по безопасности.

Как сообщил Петр Алексеевич, завтра, 12 апреля. Он отправится в Германию, где проведет встречу с канцлером Ангелой Меркель. Также он уточнил, что должен увидеться и президентом Франции. "На кону судьба страны и безопасность Европы", - заявил Президент. Ранее представитель избирательного штаба Порошенка заявил о намерении встретится с вышеупомянутыми политическими деятелями. Пока не уточняется, какие вопросы будут вынесены на обсуждение во время этих встреч.

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Стоит отметить, что во время форума, в котором принял участие Президент, будут обговариваться проблемы региональных конфликтов, решения по экономической и энергетической безопасности. Мероприятие международного класса примет более тысячи экспертов и чиновником из двадцати разных стран.

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Киев, Порошенко, Европа, Меркель, Безопасность, Форум, Встреча, Диалог, Макрон.
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