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Четверг, 11.04.2019
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
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Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу

Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
16:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Судьи Высшего антикоррупционного суда и его апелляционной палаты в присутствии президента приняли присягу.

Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

Как передает корреспондент, церемония состоялась в помещении Верховного суда Украины в Киеве.

В торжествах приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель Верховного суда Ярослав Романюк, председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, послы стран-партнеров и члены Совета международных экспертов.

В частности, Порошенко назвал выдающимся день приведения к присяге судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАС.

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«38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в совершенно новом суде», - заявил глава государства.

«В мире есть разные примеры работы антикоррупционных судов - более эффективные или менее эффективные. У вас есть все рычаги, все инструменты, чтобы быть успешными, потому что судебной реформой, впервые в истории Украины, вам предоставлена независимость и от законодательной, и от исполнительной ветвей власти, и от президента также», - обратился президент к судьям.

По его словам, для работы суда уже выделено помещение и средства для их оснащения. «И я как президент, и украинский парламент, и украинское правительство, и, самое главное, украинский народ, ждем начала вашей работы», - добавил Порошенко.

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Заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов зачитал указы о назначении на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАС, после чего судьи приняли присягу.

Напомним, в ВККСУ считают, что Антикоррупционный суд не останется без работы, несмотря на отмену уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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Антикоррупционный суд, Высший антикоррупционный суд, ВАКС, Антикорсуд.
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