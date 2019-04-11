Депутаты в Раде проголосуют за "языковый закон" уже после выборов

Новости Украины: Рада проголосует за языковой законопроект уже после президентских выборов, поскольку не успевает рассмотреть все поправки.

Верховная Рада Украины примет решение по законопроекту о функционировании украинского языка как государственного (№5670-д) на следующей пленарной неделе, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"На следующей неделе мы перейдем к принятию закона о функционировании украинского языка как государственного", - сказал спикер, закрывая вечернее пленарное заседание парламента в четверг.

В связи с этим он призвал парламентариев к максимальной мобилизации на следующей пленарной неделе и пообещал не подписывать документы для командировок в этот период.

Как передает корреспондент, в четверг народные депутаты продолжали рассматривать поправки ко второму чтению языкового законопроекта. Они прошли 1832 поправки из 2082 внесённых. Таким образом, парламентарии должны рассмотреть ещё 250 поправок, после чего смогут перейти к голосованию за проект закона во втором чтении.

Согласно календарному плану, следующая пленарная неделя состоится 23 - 26 апреля. Текущая пленарная неделя завершится в пятницу, 13 апреля, однако в этот день уже традиционно в парламенте не проходят голосования, нардепы проводят час вопросов к правительству и выступают с трибуны

Второй тур голосования на выборах президента Украины состоится 21 апреля.

Как сообщалось, Верховная Рада начала рассматривать законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного на пленарном заседании 28 февраля 2019 года.

Напомним, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко поставила на голосование предложение "включить мозги" в сессионном зале, 21 депутат проголосовал "за".