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Назначен новый посол Украины в Египте

Назначен новый посол Украины в Египте
19:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Послом Украины в Египте указом президента назначен Евгений Микитенко, ранее занимавший должность посла в Катаре.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Микитенко послом Украины в Арабской Республике Египет.

Соответствующий указ президента Украины №121/2019 от 11 апреля 2019 года обнародован на сайте главы государства в четверг.

"Назначить Микитенко Евгения Олеговича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Арабской Республике Египет", - сказано в документе.

Ранее Е.Микитенко занимал должность посла Украины в Катаре и был уволен с этого поста 27 февраля 2019 года.

В этот же день П.Порошенко уволил с должности посла Украины в Египте Геннадия Латия.

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Египет, Посол, Петр Порошенко, Евгений Микитенко.
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