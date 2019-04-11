Украина в Совбезе ООН призывает начать миротворческую миссию на Донбассе

Новости Украины: ООН может ответить на миротворческие усилия Украины, начав миссию на Донбассе ради окончания военной агрессии со стороны России.

ООН больше не может терять возможности в мире, который становится все более опасным, и должна ответить взаимностью Украине как активной участнице миротворчества в мире, решившись на миротворческую миссию для разрешения российско-украинского конфликта.

Об этом в четверг, 11 апреля, заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных роли женщин в операциях по поддержанию мира, сообщает корреспондент.

“Очень символично, что Украина, как и украинские миротворцы, делала все возможное для поддержания международных мира и безопасности своим участием в миротворческих операциях ООН. Сейчас мы ожидаем от ООН и ее миротворцев ответа нам взаимностью, чтобы положить конец страданиям украинского народа в конфликте, начатом против моей страны”, - отметил Владимир Ельченко.

Ельченко еще раз напомнил присутствующим, что Украина, как активная участница миротворчества ООН сейчас нуждается в поддержке организации для достижения мира в собственной стране и повторил слова, сказанные Президентом Украины Петром Порошенко с трибуны Генассамблеи ООН о том, что миротворческая миссия ООН в Украине могла бы стать “решающим фактором мира”.

“Мы прекрасно знаем список упущенных возможностей и нереализованного потенциала ООН. Это роскошь, которую современный мир не может себе позволить, сталкиваясь из года в год с вызовами международному миру и безопасности, которые растут. Включительно с теми, которые и привели к созданию ООН, межгосударственными конфликтами и военной агрессией”, - подчеркнул Ельченко.

В четверг, 11 апреля, в Совбезе ООН проходят открытые дебаты по вопросу участия женщин в миротворческих миссиях ООН. Цель дебатов - дать государствам-членам ООН возможность обменяться мнениями относительно того, как Совет безопасности и государства-члены способны увеличить участие женщин в миротворчестве ООН, обсудить конкретные стратегии, дать рекомендации, поделиться лучшими национальными и региональными рецептами и практиками по достижению гендерного равенства в вооруженных силах.