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Ельченко напомнил Совбезу о роли украинских женщин в операциях ООН

Ельченко напомнил Совбезу о роли украинских женщин в операциях ООН
22:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Украинки вносят большой вклад в миротворческие миссии ООН по всему миру, при этом защищая свою страну от российской агрессии.

Украина поддерживает намерение ООН больше привлекать женщин к миротворческой деятельности ООН, напоминает о вкладе украинок не только в миротворческие миссии в мире, но и в защиту собственной страны, сейчас очень нуждающейся в миротворчестве ООН.

Об этом в четверг, 11 апреля, заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных роли женщин в операциях по поддержанию мира, сообщает корреспондент.

"Украинские женщины делают значительный вклад в миротворческие операции во разных горячих точках в мире. Сейчас же они делают еще больше, защищая свою землю от иностранной агрессии, включая службу в Операции Объединенных Сил на украинском Донбассе", - заявил Ельченко.

Обращаясь к присутствующим на заседании, украинский дипломат напомнил, что Украина всегда была мощным и надежным партнером организации в ее миротворческой активности.

"Украинские миротворцы, мужчины и женщины, стали частью ряда историй успеха миротворческих операций ООН. Среди последних - миссия в Либерии, где украинский контингент, оснащенный штурмовыми и военно-транспортными вертолетами, принимает активное участие в операции с самого начала", - отметил Ельченко.

Украина в Совбезе ООН призывает начать миротворческую миссию на Донбассе
Украина в Совбезе ООН призывает начать миротворческую миссию на ДонбассеЧитать полностью

Ельченко также проинформировал заседание Совета безопасности об историческом прогрессе в гендерном равенстве в вооруженных силах Украины, достигнутом в течение последних лет. В частности, развитие законодательства, планирование и бюджетной политики для включения вопроса женщин, безопасности и мира в реформу сектора обороны и безопасности, продолжаются.

"Цифры говорят сами за себя. За последние пять лет, количество женщин, которые служат в Вооруженных силах Украины, возросло до 10,6%, или около 25 тысяч. Сейчас в ранге полковника уже 70 женщин", - рассказал Ельченко.

Постпред Украины при ООН добавил, что вступление в силу закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения воинской службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях", позволил женщинам подписывать контракты на военную службу и иметь доступ к ряду ранее недоступных военных званий, профессий и равной ответственности в течение службы.

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Украина, ООН, Миротворцы, Совбез ООН, Владимир Ельченко.
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