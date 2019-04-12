ЦИК утвердила расходы на второй тур выборов президента за границей

Новости Украины: ЦИК утвердила смету расходов для проведения повторного голосования на выборах президента на заграничных избирательных участках.

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила смету расходов на подготовку и проведение повторного голосования 21 апреля на президентских выборах для нужд участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков.

Общая сумма для этих нужд составит 13 млн 689,5 грн, сообщает в четверг пресс-служба ЦИК.

Напоминаем, центральная избирательная комиссия утвердила сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам Президента 143 территориальных избирательных округов на общую сумму более 885 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.