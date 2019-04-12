Порошенко рассказал, где и когда может состояться саммит "Нормандской четверки"

Новости Украины: Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что получил согласие от лидеров Германии и Франции провести встречу в "нормандском формате" после выборов главы Украинского государства, отметив, что скорее всего она состоится во Франции.

"Мы получили абсолютно четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания – мы убеждены, что открывается окно возможностей – будет созвано заседание на наивысшем уровне "нормандского формата". Наиболее вероятно, это состоится во Франции, как раз в пятую годовщину создания "нормандского формата", - заявил П.Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее в этот день П.Порошенко посетил Берлин, где встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Начало "нормандскому формату" было положено на встрече глав Украины, Германии, Франции и РФ 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).