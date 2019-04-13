Украина и Франция будут требовать от РФ освободить Сущенко

Новости Украины: В ближайшее время главы Франции и Украины будут требовать от Владимира Путина освободить Романа Сущенко.

Президенты Украины и Франции в ближайшее время планируют выступить с очередной инициативой, требуя от президента России Владимира Путина освободить корреспондента Укринформа Романа Сущенко. Об этом Президент Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам.

"Мною был поднят вопрос и освобождения заложников, причем с президентом Франции Эммануэлем Макроном я отдельно поднял вопрос нашего журналиста, господина Сущенко. Он работал в Париже, и первая леди Франции заботилась о его судьбе. И Эммануэль (Макрон - ред.) четко зафиксировал, что в ближайшее время мы еще раз выйдем с инициативой для того, чтобы Путин сдержал свое слово: освободил украинца Сущенко, и чтобы он как можно скорее вернулся домой", - отметил Порошенко.

Напоминаем, Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным. 8 октября стало известно об этапировании Сущенко в места отбывания наказания. 7 ноября ФСИН России сообщила посольству Украины в Москве, что Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (город Киорово-Чепецк, село Утробино).