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Яценюк заявил, что “остается оптимистом” относительно будущего нашей страны

Яценюк заявил, что “остается оптимистом” относительно будущего нашей страны
00:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Арсений Яценюк: Мы никогда не сойдем со своего пути.

Лидер партии “Народный фронт”, основатель Фонда “Открой Украину” Арсений Яценюк выступил на закрытии 12-го Киевского форума по безопасности 12 апреля.

“Мы никогда не сойдем со своего пути. Должны убедить людей, что важны ценности и принципы - а не просто развлечения. И мы победим в этой борьбе”, - сказал Яценюк. Он подчеркнул, что политический истеблишмент - не только в Украине, но и во всем мире “оказался в совсем другом мире, столкнулся с новыми вызовами, другими подходами к политике”. Мировому политикуму, подчеркнул лидер “Народного фронта”, необходимо найти “пути, как достучаться до каждого жителя” - как в Украине, так и в США, Британии.

“История повторяется. И сейчас у нас есть силы избежать драмы, ведь мы практически на грани. Минимум - на грани кризиса. Если это кризис, то я могу с этим согласиться как антикризисный менеджер. Кризис по крайней мере, дает возможности. Но если это драма - давайте сделаем все, чтобы избежать ее”, - сказал он.

Он также подчеркнул, что “остается оптимистом” относительно будущего нашей страны. “Ныне мы стоим перед вызовами, или кризисом, или опциями, возможностями. И мы должны ответить на них. Ради Украины и процветающего будущего каждого украинца”, - отметил Яценюк.

"Мы никогда не сойдем со своего пути. Мы должны идти своим путем. Должны убедить людей, что важны ценности и принципы, а не просто развлечение. Это важные вещи, касающиеся жизни каждого”, - подчеркнул он.

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“Мы победим в этой борьбе. Мы должны идти своим путем, а наш путь - демократический, эффективный, профессиональный и прозападный”, - добавил Яценюк. Нынешний Киевский форум по безопасности, который проходил 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников – более 1000. Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертного сообщества из более чем 20 стран мира.

Киевский форум по безопасности основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор форум ежегодно становится площадкой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

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Арсений Яценюк, Оптимист, Цитата.
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